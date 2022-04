Svolta per la maxi operazione in Serie A: individuate le contropartite

Arrivano conferme su quanto scritto da Interlive.it: Marotta si è portato molto avanti per il doppio affare in Serie A. Ecco le ultime

Inzaghi e i suoi sono concentrati sul rush finale di questa stagione con in ballo scudetto e Coppa Italia. La società, invece, lavora in vista della prossima stagione. Stamane il ‘Corriere dello Sport’ conferma in toto quanto scritto da Interlive.it: Marotta e soci sono molto avanti nei discorsi col Sassuolo per la doppia operazione Scamacca-Frattesi.

Il Milan per il centravanti e la Juventus per la mezz’ala sono ostacoli fino a un certo punto, già perché l’Inter ha già un’intesa di massima con entrambi i calciatori. Ha il loro sì e con la società neroverde sta già parlando di modalità di pagamento e di contropartite utili ad abbassare le valutazioni dei calciatori – 40 e 25-30 milioni di euro – e a fruttare delle plusvalenze. Prima servirebbe una grande cessione, scrive la medesima fonte, ma in realtà una grande cessione servirebbe a prescindere…

Calciomercato Inter, Scamacca-Frattesi: Pinamonti e Casadei nella maxi operazione

A proposito di contropartite, stando al quotidiano romano le contropartite sono già di fatto state individuate: trattasi di Andrea Pinamonti, reduce da una grande stagione all’Empoli, e il baby talento della Primavera Casadei. Come spiegato da Interlive.it, al Sassuolo piacciono pure Pirola e Di Gregorio. Occhio poi a Stefano Sensi, ex non dimenticato da Carnevali.