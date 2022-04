Quote Scudetto: la vittoria della squadra di Simone Inzaghi è data a 1,25 il Milan è a 4

Inter, i bookmakers indicano la squadra di Simone Inzaghi favorita per lo scudetto sul Milan. Poche speranze per Napoli e Juventus

Dopo l’ultima giornata di campionato, anche i bookmakers hanno ormai scelto le due favorite per lo scudetto. Il Milan, grazie al gol di Sandro Tonali, che tra l’altro ha avuto diverse reazioni opposte sui social che hanno visto protagonista il difensore della Lazio Francesco Acerbi, mantiene per il momento la testa della classifica in attesa che domani sera la squadra di Simone Inzaghi recuperi la gara con il Bologna al Dall’Ara della 20esima giornata e che porterà entrambe le due formazioni milanesi, ad aver disputato lo stesso numero di partite in vista del rush finale. Come dicevamo la squadra di Stefano Pioli, per il momento, ha due punti di vantaggio su quella dell’ex tecnico dellaLazio,ma gli specialisti della Snai indicano l’Inter favorita a 1,25, mentre il Milan è dato a 4. Dopo la sconfitta con l’Empoli il Napoli è salito a 12, mentre la Juventus è data a 33. Naturalmente, a parte le due milanesi, le cui quote scudetto differiscono di poco tra i vari siti di scommesse, ce ne sono alcuni che regalano quote altissime sia alla squadra di Luciano Spalletti sia a quella di Massimiliano Allegri, come 888, che lo scudetto partenopeo lo banca addirittura 151, mentre quello torinese addirittura 201.