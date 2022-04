Probabili formazioni Bologna-Inter: dubbi sul partner di Lautaro

Le probabili formazioni del match Bologna-Inter valevole per il recupero della prima giornata del girone di ritorno di Serie A

Stasera al ‘Dall’Ara’, nel match contro il Bologna valevole per il recupero della prima giornata del girone di ritorno di Serie A, l’Inter cercherà di prendersi quei tre punti che vorrebbero dire sorpasso al Milan in vetta alla classifica a quattro gare dal termine.

Inzaghi dovrebbe rilanciare Bastoni in difesa, sull’out destro Darmian potrebbe essere preferito a Dumfries. L’unico grande dubbio è comunque in attacco: Lautaro sembra essere l’unico certo di una maglia da titolare. In ascesa le quotazioni di Correa rispetto a quelle di Dzeko. Davanti, quindi, il tandem potrebbe essere tutto argentino come settimana scorsa nel derby di Coppa Italia. Sponda felsinea, Tanjga ritrova Medel al quale è stata scontata la seconda e ultima giornata di squalifica. Parentesi: tale decisione avrebbe fatto irritare il club nerazzurro, considerato il diverso trattamento riservato a Bastoni. Il cileno dovrebbe partire al centro della difesa, davanti Sansone favorito su Barrow per affiancare Arnautovic. L’arbitro sarà Doveri della sezione di Roma 1.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1