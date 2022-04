DIRETTA Serie A LIVE, Bologna-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Bologna di Mihajlovic nel recupero della ventesima giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Bologna nella gara di recupero valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno, che non si disputò lo scorso 6 gennaio a causa del cluster di Covid-19 che colpì la formazione emiliana.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono centrare la quinta vittoria consecutiva dopo quelle contro la Juventus, Verona, Spezia e Roma per scavalcare il Milan in testa alla classifica a parità di partite. Dall’altro i rossoblu del grande ex Mihajlovic puntano ad un altro risultato di prestigio dopo aver imposto il pareggio a Juve e Milan. All’andata l’Inter si impose con un nettissimo 6-1. Interlive.it vi offre la sfida del Dall’Ara in tempo reale.