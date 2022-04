Infortunio Bastoni: l’esito UFFICIALE degli esami

Come sta Alessandro Bastoni e cosa filtra ora in casa Inter in merito alle sue condizioni fisiche

Questa mattina, Alessandro Bastoni si è sottoposto ad alcuni esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. La situazione necessita ancora un po’ di chiarezza, ma intanto, l’Inter e Simone Inzaghi restano in apprensione.

Il difensore si è sottoposto in mattinata ad una risonanza magnetica che ne ha evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Non è un caso infatti che il tecnico Simone Inzaghi non lo avesse mandato dal 1′ in campo contro la Roma (poichè uscito malconcio nei minuti finali della gara di Coppa Italia contro il Milan). A testimoniare il tutto, la panchina di ieri contro il Bologna (il centrale nerazzurro ha dovuto dare forfait assieme a Samir Handanovic proprio nel pre-partita). Tutto ciò che occorre ora è un po’ di chiarezza, proprio per questo le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno; ma è anche altrettanto chiaro che il classe 1999 salterà il prossimo impegno in trasferta contro l’Udinese.

Le ultime sull’infortunio di Bastoni: il comunicato UFFICIALE dell’Inter

“Questa mattina Alessandro Bastoni si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate giorno dopo giorno”.