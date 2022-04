Calhanoglu out per squalifica, Vidal prima scelta di Inzaghi

Con la squalifica del turco Inzaghi deve coprire il vuoto a centrocampo contro l’Udinese: favorito Vidal, di rientro dall’infortunio

Archiviato l’insuccesso della trasferta di Bologna, l’Inter è alle prese col lavoro di rifinitura in vista della prossima partita di campionato contro l’Udinese. Per l’occasione, però, sarà assente la mezz’ala di sinistra Calhanoglu, uno dei fautori della ripresa generale della squadra nell’ultimo spezzone di stagione.

Il centrocampista turco dovrà infatti restare in disparte per aver rimediato l’ennesimo cartellino giallo da diffidato, per poi tornare a disposizione con l’Empoli. Perciò, al netto delle forze da poter prendere in considerazione, è probabile che il tecnico nerazzurro decida di schierare al suo posto Vidal, di rientro dalla distorsione alla caviglia. La mossa potrebbe rivelarsi un azzardo nel caso in cui il cileno non fosse ancora nelle condizioni ideali, questo lo si scoprirà soltanto tra domani e la mattinata di domenica quando il gruppo avrà già raggiunto il capoluogo friulano.

Come alternativa, per motivi prettamente di prima necessità, si potrebbe optare per Gagliardini. Improbabile Vecino.