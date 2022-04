Udinese-Inter: chance dal 1′ per D’Ambrosio

Occasione in arrivo per D’Ambrosio in vista della prossima sfida di campionato contro l’Udinese

Simone Inzaghi corre ai ripari e sembra voler optare per l’inserimento dal 1′ di Danilo D’Ambrosio contro l’Udinese. Una gara nella quale i nerazzurri si giocano molto, in quanto sono gli stessi attuali campioni d’Italia a trovarsi ancora affaccendati nella lunga rincorsa scudetto assieme ai cugini rivali del Milan.

Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultim’ora, toccherà infatti all’ex Torino -piuttosto che a Federico Dimarco– contro l’Udinese. Simone Inzaghi deve appunto far fronte alla pesante assenza di Alessandro Bastoni, poichè ancora alle prese con il risentimento muscolare rimediato al soleo della gamba sinistra. Un’occasione più che ghiotta, in quanto il classe 1988 ha potuto scendere di rado in campo durante tutto l’arco quest’annata. 21 presenze raccolte sin qui in stagione e condite tra l’altro da 1 rete e 1 assist. Il terzino ‘made in Italy’ è ormai alla sua nona esperienza in nerazzurro e resta comunque un giocatore più che importante per via della sua leadership e del suo grande attaccamento alla maglia. Proprio per questo preciso motivo -e come già accaduto lo scorso anno- il rinnovo dell’ex Torino passa anche dall’importante gara di Udine.

Calciomercato Inter, D’Ambrosio verso la permanenza per un’altra stagione

La decisione in merito al prolungamento di contratto di Danilo D’Ambrosio con l’Inter è rinviata a fine stagione. Se Ranocchia viaggia verso l’addio, il campano verso invece la permanenza. Inzaghi lo stima molto, come dimostra il suo utilizzo ripetuto nella seconda parte di stagione, per questo motivo i nerazzurri sarebbero orientati a esercitare (come l’anno scorso) l’opzione di rinnovo per un’altra stagione.