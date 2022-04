“Accordo Dybala-Inter”: ecco come stanno davvero le cose

Dalla Spagna danno praticamente per fatta l’accordo tra Dybala e l’Inter. La situazione

Se ne parla ormai da un po’ di tempo a questa parte a proposito della trattativa che porterebbe Paulo Dybala a vestire i colori nerazzurri. Nonostante ciò, c’è chi dà addirittura per cosa fatta il suo futuro approdo all’Inter, ma la situazione necessita ancora di ulteriore chiarezza.

In Spagna ne sono ormai sicuri e pare non esserci più alcun dubbio a riguardo. Stando a quanto riportato da ‘Fichajes.com‘ infatti, gli attuali campioni d’Italia avrebbero già stretto un accordo di massima con Paulo Dybala per poter consentire all’attuale giocatore della Juventus di poter vestire i colori nerazzurri a partire dal prossimo anno. La seguente testata giornalistica iberica parla di un’intesa raggiunta intorno ai 6 milioni di euro più bonus per i prossimi quattro anni, ma tutto ciò che occorre è soltanto un po’ di chiarezza. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione di InterLive.it, al momento non ci risulta nulla di tutto ciò e la -già nota- situazione sembra essere su ben altri risvolti.

Le ultime su Dybala e cosa filtra ora in casa Inter a proposito di questa situazione

A differenza di quanto riportato da ‘Fichajes.com‘, ora come ora, non ci risulta infatti di alcun minimo accordo raggiunto tra Paulo Dybala e l’Inter. L’argentino -una volta terminata la stagione- potrà tranquillamente decidere di accasarsi a qualsiasi squadra lui voglia e proprio per questo, stando a quanto scritto dalla redazione di Interlive.it lo scorso 5 aprile, l’argentino ha ad ora messo i nerazzurri in cima alla lista delle proprie preferenze, ma al momento non c’è ancora nulla di concreto. Su di lui ci sono anche Atletico Madrid e Tottenham.