Skriniar alla Juve: ecco cosa succede

Parliamo chiaramente di un’operazione praticamente impossibile ad oggi, in quanto l’Inter non venderebbe mai lo slovacco -o comunque un proprio big- ai bianconeri (salvo l’arrivo di un’eventuale proposta choc che la Juve non farà). Ora come ora, Milan Skriniar si trova bene a Milano ed -oltre ad aver rotto in passato con il proprio agente pur di poter rinnovare con il club nerazzurro- è in lizza con Nicolò Barella per poter indossare un giorno la fascia da capitano. Da entrambe le parti c’è la volontà di voler rinnovare questo contratto -in scadenza nel 2023- e nei prossimi mesi infatti potrebbe essere raggiunta un’intesa intorno ai 4,5-5 milioni di euro a stagione.