Difesa tutta nuova: doppia follia Skriniar-Bastoni

Momento di grande rinnovamento al Chelsea dove il club è in attesa ancora di capire le proprie sorti societarie. Intanto alcuni big andranno via e per gli eredi si guarda in casa Inter

Altra svolta epocale alle porte per il Chelsea che attende di capire una volta per tutte il proprio destino. Attualmente i ‘Blues’ sono in mano al governo britannico dopo il congelamento dei beni del magnate russo Roman Abramovich, che porterà ad ulteriori cambiamenti societari. A tal proposito in Inghilterra tiene sempre banco la situazione relativa all’acquisizione del Chelsea con il club che ancora attende di capire il proprio destino, che inevitabilmente si sta già riflettendo e ulteriormente si rifletterà su calciatori e staff.

Una fase di stallo ancora tutta in divenire per il club londinese, pronto ad una piccola rivoluzione per la prossima estate anche dal punto di vista tecnico. Il Chelsea perderà infatti alcuni elementi importanti della propria rosa a parametro zero come Antonio Rudiger e Andreas Christensen, che non hanno rinnovato i rispettivi accordi, e sono pronti a cambiare aria. Andranno inoltre anche valutate le situazioni relative a Kante e Jorginho all’ultimo anno di contratto.

Calciomercato Inter, il Chelsea cambia volto in difesa: dopo Rudiger occhio a due nerazzurri

A tenere banco per il Chelsea è però soprattutto la situazione difensiva con la nuova proprietà che sarà costretta a metter mano a quella zona di campo per l’addio simultaneo di Christensen e Rudiger.

Se dovesse rimanere ancora Thomas Tuchel, servirà gente brava nella difesa a tre. Occhio in questo quadro al futuro di Milan Skriniar ma anche ad Alessandro Bastoni, entrambi pilastri dell’Inter di Inzaghi. Lo slovacco è valutato sui 55-60 milioni di euro, mentre l’italiano può arrivare anche agli 80. Cifre shock per due calciatori fondamentali per il presente e il futuro dell’Inter che alza la guardia.