Infortunio Barella: ecco come stanno le cose

Barella è uscito dolorante al ginocchio nel finale del match contro l’Udinese che l’Inter di Inzaghi ha vinto per due a uno

“Sembrerebbe solo una forte contusione, adesso vediamo sperando non sia niente. I medici mi hanno abbastanza tranquillizzato, incrociamo le dita perché per noi è un giocatore importantissimo”. Così Inzaghi a caldo dopo la vittoria in casa dell’Udinese e a proposito di Barella uscito molto dolorante al ginocchio nel finale di partita.

Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l”allarme’ è già rientrato. Per la mezz’ala nerazzurra dovrebbe infatti trattarsi solo di una contusione (al ginocchio destro), tanto che nella giornata di oggi non sono previsti esami. Potrebbe quindi bastare solo un po’ di riposo al numero 23 nerazzurro, le cui condizioni – in vista della gara con l’Empoli di venerdì sera – andranno comunque valutate nei giorni a venire.