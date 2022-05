Dramma sportivo e poi addio: in saldo l’erede di Lautaro

Al netto di un periodo di crisi la stagione di Lautaro Martinez è sicuramente super positiva ed anche i tanti interessamenti possibili su di lui ne sono testimonianza. In caso di addio, comunque complesso, l’idea giusta potrebbe arrivare dalla Premier per raccogliere l’eredità

A suon di gol e prestazioni convincenti Lautaro Martinez si è ripreso prepotentemente l’Inter. È ormai alle spalle il periodo di crisi realizzativa che aveva messo in dubbio la bontà della stagione dell’argentino che nell’ultimo periodo è tornato costante e soprattutto decisivo come nei migliori momento della passata annata. L’arma in più di questo finale per Inzaghi dovrà infatti essere lui, che al contempo è anche l’uomo con maggior mercato tra i calciatori offensivi.

Sia nel momento negativo che in quello positivo le voci intorno a Lautaro Martinez non hanno mai smesso di inseguirsi, con alcuni club che potrebbero metterlo nel mirino. L’Inter lo ha già blindato con un rinnovo, ma qualora arrivasse una proposta folle e fuori mercato non va esclusa una cessione: nessuno infatti è incedibile in questo momento in Serie A a fronte di determinate cifre.

Calciomercato Inter, Richarlison post Lautaro con la retrocessione dell’Everton

L’Inter dal canto suo punta fortissimo su Lautaro e non ha minimamente intenzione di separarsene, ma se qualcuno facesse saltare il banco i nerazzurri non si farebbero trovare impreparati. Qualora partisse Martinez servirebbe infatti una seconda punta forte tecnicamente e con abilità spiccate sia nel dialogo con i compagni che sotto porta, che sia quindi in grado di portare in dote anche un discreto numero di gol.

Identikit questo che potrebbe portare in auge il profilo di Richarlison, attaccante brasiliano dell’Everton che piaceva anche alla Juventus in Serie A. Il club britannico vive un momento delicatissimo con la squadra che rischia persino la retrocessione. Nel caso in cui si materializzasse l’incubo per l’Everton il verdeoro potrebbe chiedere di andar via, il tutto anche in saldo rispetto ai 45/50 milioni di valore attuale. Richarlison per caratteristiche fisiche, tecniche e di potenziale potrebbe rappresentare una suggestione intrigante per l’eventuale dopo Lautaro, con tanto di voglia di rilancio.