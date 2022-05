Barella fa bene in allenamento, si ricompone la mediana

By

Svolto l’allenamento di gruppo odierno, Inzaghi sorride per il pieno recupero di Barella e confida su Bastoni per il rientro in Coppa Italia

Un’altra giornata di duro lavoro dai campi d’allenamento del ‘Suning Training Centre’ di Appiano Gentile si è conclusa e Simone Inzaghi non può che ritenersi soddisfatto. A meritare un’attenzione particolare sono le condizioni fisiche di Barella e Bastoni, due importanti pedine che avevano accusato due diversi fastidi in precedenza.

Il primo, scongiurata qualsiasi tipo di lesione e confermata la contusione, ha ripreso ad allenarsi col resto del gruppo a pieno regime. È quindi molto probabile che lo si rivedrà in campo già contro l’Empoli, in una linea mediana che viene ricomposta con il rientro di Calhanoglu dalla squalifica. Quanto al difensore centrale, il suo recupero procede costante e filtra dell’ottimismo sul fatto che possa essere impiegato nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Inzaghi potrebbe infatti non rischiarlo al prossimo turno, schierando uno tra Dimarco e D’Ambrosio.