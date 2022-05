Simeone all’Inter anche oltre il fantamercato

Solo pochi mesi fa Simeone ha rinnovato il contratto con l’Atletico Madrid fino a giugno 2024. Il suo stipendio raggiunge i 24 milioni di euro netti

Sono tornate a circolare voci su Simeone e un suo possibile ritorno all’Inter. Il tecnico argentino gode senz’altro della stima del club nerazzurro e non solo, ma è fantamercato anche solo ipotizzare/scrivere che Marotta possa pensare o stia pensando a lui per un eventuale dopo Inzaghi. Parentesi: Inzaghi non rischierebbe l’esonero nemmeno in caso di non vittoria di Scudetto e Coppa Italia. Tornando a Simeone, il suo ritorno è fantamercato, più precisamente è impossibile per ragioni squisitamente economiche. In molti dimenticano che il ‘Cholo’, che noi prenderemmo anche oggi se fosse possibile, è l’allenatore più pagato al mondo con uno stipendio di circa 24 milioni di euro netti e che l’Inter versa ancora in una situazione finanziaria molto delicata che la ‘costringerà’ a privarsi di almeno un altro big nel prossimo calciomercato estivo. Ingaggiare Simeone, il quale peraltro pochi mesi fa ha rinnovato con l’Atletico Madrid (del quale è il simbolo) fino a giugno 2024, vorrebbe dire garantire e garantirgli soprattutto una campagna acquisti importante. Insomma, mi sa che siamo pure oltre il fantamercato.