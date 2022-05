Sta già cercando casa: sarà il più pagato del campionato

L’Inter è pronta a cedere il cartellino del giocatore, già alla ricerca di una sistemazione nella sua nuova città di destinazione

Non c’è ancora nulla di concreto ed ufficiale sul piatto, ma qualche indizio è sufficiente per asserire dove – ed in che misura – si soffermerà il futuro del centrocampista cileno, in uscita dall’Inter al termine di questa stagione.

La dirigenza nerazzurra è stata ben chiara su quelle che sono le prospettive future del club e su questo gli over-30 hanno facoltà limitate: o ricoprono un ruolo di prestigio, oppure devono abbandonare la nave. Così Arturo Vidal non ha indugiato oltre, volando a Rio, in Brasile, dove si è messo a cercare casa. Secondo quanto riportato dalla tv locale ‘S1Live’, il Flamengo avrebbe trovato un accordo col calciatore sulla base di un ingaggio da 4,5 milioni di euro all’anno. Un record assoluto per l’intero campionato brasiliano.

Inter-Vidal, contratto da rescindere

Prima di poter approdare, eventualmente, al Flamengo, Vidal dovrà trovare un accordo di rescissione del contratto – in scadenza nel 2023 – con la dirigenza nerazzurra. Ci sarà una buonuscita di circa 4 milioni di euro.