Lautaro e un altro: 140 milioni di euro per il doppio ‘scippo’ all’Inter

Non solo Lautaro, la big europea mette gli occhi su un altro big dell’Inter

Il buon lavoro svolto da Simone Inzaghi e la sua Inter sin qui è sotto gli occhi di tutti, a tal punto che un’altra big dell’intero panorama europeo à tornata a mettere gli occhi sia su Lautaro Martinez che Milan Skriniar. I nerazzurri devono ora guardarsi le spalle.

Reduce dalla sua miglior annata a livello realizzativo, Lautaro Martinez è riuscito ad eguagliare il proprio score personale, raggiungendo quota 17 (proprio come già accaduto lo scorso anno). Mancano ancora quattro partite al termine della stagione dei nerazzurri e ciò vuol dire che il ‘Toro’ può arrivare a superare addirittura il suo record di reti. Numeri che hanno spinto diversi club come Atletico Madrid e Tottenham – tra tutti – a metterci gli occhi su e questa volta però, oltre ai club già citati, potrebbe esserci anche il Manchester United. I ‘Red Devils’ osservano attentamente sia il centravanti dell”Albiceleste’ che Milan Skriniar in particolare. Marotta e soci devono ora guardarsi attorno.

Calciomercato Inter, il Manchester United pensa sia a Lautaro Martinez che a Skriniar: nerazzurri avvisati

Oltre al già citato Lautaro, nei piani del nuovo Manchester United di Erik Ten hag potrebbe finire per esserci anche Milan Skriniar. Nonostante l’attuale allenatore dell’Ajax non abbia ancora fatto visita al suo futuro club, lui e l’intera dirigenza sono già alla ricerca di qualche futuro colpo che sia in grado di infiammare il mercato estivo. Ma, come ormai già risaputo, l’Inter potrebbe essere costretta a doversi privare nuovamente di perlomeno due big durante la prossima estate (proprio come accadde un anno fa). Fatta questa premessa, per avere entrambi lo United dovrebbe arrivare da lì ad offrire una cifra che si aggiri come minimo intorno ai 140-150 milioni di euro senza l’inserimento di alcuna contropartita tecnica, poiché i nerazzurri non accetterebbero delle contropartite.