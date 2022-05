Inter-Empoli verso il sold-out, un milione di spettatori da inizio stagione

Attesi altri grandi numeri questo pomeriggio nella sfida interna dell’Inter contro l’Empoli, si vola verso il traguardo del milione di spettatori stagionali

A poche ore dal fischio di inizio di Inter–Empoli, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, lo stadio ‘San Siro’ di Milano diventerà ancora una volta culla di uno spettacolo incredibile di colori e di voci.

Per l’occasione, infatti, sono stati staccate decine di migliaia di tagliandi che potrebbero portare l’impianto al sold-out della capienza massima consentita di almeno 70mila. Solo 200 i biglietti venduti ai tifosi ospiti, a fronte dei 5mila messi a disposizione.

Al di là di questi numeri più o meno di routine per una grossa realtà come quella nerazzurra, inseguitrice del primato in mano al Milan, quel che fa sorridere di più è il traguardo del milione di presenze raggiunte sin dall’inizio di stagione contando anche le coppe. Un segnale, questo, che lascia ben sperare anche per la prossima stagione per scalzare le restrizioni da Covid che a lungo hanno afflitto la categoria.