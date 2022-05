Tudor: “Quando ti guardano tutti vuoi fare sempre bella figura”

Inter, il tecnico dell’Hellas Verona Tudor, nella conferenza stampa di presentazione della gara con il Milan, ha promesso massimo impegno

Dopo la vittoria sull’Empoli la squadra di Simone Inzaghi attende bone notizie da Verona. Domani sera allo stadio Bentegodi si disputerà infatti la gara tra l’Hellas e il Milan e i tifosi nerazzurri si augurano di rivedere la stessa situazione avvenuta nello stadio scaligero negli anni 70 e negli anni 90: sperano che la ‘Fatal Verona‘ colpisca ancora.

In merito a questa situazione, il tecnico della formazione veneta Igor Tudor, durante la conferenza stampa di presentazione dell’incontro, ha dichiarato: “Non si poteva scappare. Ma per noi cambia poco, siamo focalizzati sul presente. Noi vogliamo vincere, c’è una partita da giocare, nella quale ci saranno più tensioni rispetto al solito. È stata una settimana come le altre, vissuta con concentrazione nella maniera giusta. Per loro sarà una gara molto importante, e di conseguenza lo sarà anche per noi, perché quando ti guardano tutti vuoi fare sempre bella figura“.

Gli hanno fatto notare che ci saranno tantissimi tifosi rossoneri sugli spalti e gli hanno chiesto se la cosa lo disturba e lui ha risposto: “Ci saranno anche tanti nostri tifosi. Ci sentiremo a casa e proveremo a fare del nostro meglio“.