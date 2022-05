Floccari: “Con l’Empoli la squadra di Inzaghi ci ha messo dentro tutte le sue qualità”

Inter, l’ex attaccante Sergio Floccari esalta la rimonta della squadra di Simone Inzaghi contro l’Empoli

Dopo Emanuele Giaccherini, anche l’ex calciatore Sergio Floccari ha voluto dare il suo parere sul derby scudetto tra Inter e Milan, dopo la vittoria in rimonta della squadra di Simone Inzaghi sull’Empoli e in attesa di assistere alla gara del Bentegodi tra l’Hellas e il Milan. L’ex attaccante, che ha giocato con tantissime squadre nella sua carriera iniziata verso la fine degli anni 90, tra le principali ricordiamo Atalanta, Genoa, Lazio, Parma e Sassuolo, fino allo scorso anno nella Spal dove ha concluso la carriera, ha dato la sua opinione dagli studi di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: “I nerazzurri contro l’Empoli hanno dato una grande dimostrazione di forza, perché ritrovarsi sotto due a zero e rimontare non era scontato. Non è facile per nessuna delle due essere lì al primo posto fino in fondo. Nella gara con l’Empoli l’Inter ci ha messo dentro tutte le sue qualità. È un bel finale di campionato”.