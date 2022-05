Coppa Italia, sarà Valeri ad arbitrare la finale Juventus-Inter

Juventus-Inter affidata a Paolo Valeri. La designazione completa della finale di Coppa Italia Frecciarossa

E’ stata resa nota nella giornata di oggi l’intera designazione arbitrale per la finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma il prossimo 11 maggio a Roma fra Juventus e Inter.

Juventus–Inter affidata a Paolo Valeri. A lui l’arduo ed entusiasmante compito di dirigere una gara così delicata per le sorti di entrambe le squadre. Da un lato troviamo l’Inter di Simone Inzaghi – fresca di vittoria maturata in campionato contro l’Empoli – mentre dall’altro la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dalla pesante sconfitta rimediata contro il Genoa. Il giudice di gara della sezione arbitrale di Roma 2 sarà affiancato dal duo Giallatini–Preti. Quarto uomo designato Sozza, mentre al VAR ci saranno direttamente Di Paolo e Abisso. Longo designato invece come AA RIS. Scopriamo insieme i precedenti.

Juventus-Inter, arbitra Valeri: i precedenti con entrambe le squadre e non solo

Fischietto tutto romano per l’occasione. Non a caso, sarà proprio Paolo Valeri a condurre la finale di Coppa Italia Frecciarossa Juventus–Inter. L’arbitro della sezione di Roma 2 ha già avuto a che fare in passato con entrambe le squadre. Storico tutt’altro che penoso per quanto riguarda entrambe le squadre. Il direttore di gara ha già diretto in ben 39 circostanze i bianconeri: 22 vittorie, 6 sconfitte e 11 pareggi raccolti dalla ‘Vecchia Signora’. Trentacinque i precedenti con l’Inter invece, con un bilancio di: 19 vittorie, 7 sconfitte e 9 pareggi.