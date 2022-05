Dybala e (forse) l’ultima da avversario dell’Inter: ecco la situazione

Paulo Dybala attende l’Inter e così viceversa. Occhio all’eventuale ed ultimo face to face coi nerazzurri

Uno dei nomi più chiacchierati in vista della prossima sessione di calciomercato estiva è sicuramente quello di Paulo Dybala. L’argentino ha quasi scatenato una vera e propria asta su di sè e ora, restano ancora da capire i possibili scenari legati al suo futuro. Nel frattempo l’Inter osserva attentamente e resta in attesa.

Reduce da un rinnovo di contratto che non c’è più stato, Paulo Dybala pensa ora soltanto alla sua prossima destinazione. Infatti, sarà soltanto a giugno che l’argentino – una volta terminata la sua esperienza in bianconero – saluterà a tutti gli effetti la Juventus per potersi unire definitivamente al suo nuovo club. Nel frattempo, l’attaccante de ‘La Albiceleste’ mette nel mirino la finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma domani sera allo stadio ‘Olimpico’ di Roma alle ore 21 e ciò che viene più facile da pensare al momento, è il fatto che questa potrebbe essere la sua ultima partita da avversario coi nerazzurri.

Calciomercato Inter, cosa filtra ad Appiano in merito alla situazione di Paulo Dybala

La situazione di Paulo Dybala è ormai chiara sino a questo momento, Ora come ora – proprio come riportato da InterLive.it da circa un mese a questa parte – l’argentino ha posto l’Inter in cima alla lista delle proprie preferenze e attende quindi soltanto i nerazzurri. D’altra parte, continuano per l’appunto i fitti colloqui tra gli attuali campioni d’Italia e l’agente del calciatore Jorge Antun. Da qui, il desiderio dell’ex Palermo sarebbe quello di sentirsi parte integrante di un gruppo ed essere quindi al centro di un importante progetto. Arrivati a questo punto, Marotta e soci hanno intenzione di continuare a provarci seriamente e – al momento – si parte comunque da un ingaggio che si aggira intorno ai 7-7,5 milioni di euro circa a stagione.