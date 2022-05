‘Occasione’ per l’Inter: colpo a centrocampo dal Liverpool

L’Inter mette gli occhi sul centrocampista del Liverpool per giugno. Klopp è ora avvisato

Oltre a concentrarsi sul campo per poter preparare quest’attesissima finale di Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter e Simone Inzaghi continuano a buttare un occhio anche su quella che sarà la prossima finestra di calciomercato estiva.

Non ha intenzione di porsi alcun limite l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino e i suoi sono infatti a lavoro per poter preparare quest’ultimo rush finale, in attesa che venga ancora decretata del tutto la vincente di questo campionato di Serie A 2021-2022. Nonostante ciò, incominciano a venir fuori i primi rumors di mercato che attendono la prossima sessione di calciomercato estiva. Uno dei nomi più chiacchierati in casa Inter è sicuramente quello di Paulo Dybala, ma spunta fuori ora anche il nome di Alex Oxlade–Chamberlain per la mediana nerazzurra (ed attualmente in forza al Liverpool).

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Oxlade-Chamberlain: i nerazzurri lo tengono d’occhio

Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Tribalfootball.com’ i nerazzurri starebbero valutando attentamente la situazione Oxlade–Chamberlain in casa Liverpool. Il tecnico Jurgen Klopp avrebbe infatti smesso di vedere di buon occhio il centrocampista inglese da circa qualche mese, a tal punto che ora il classe 1993 sia scivolato ancor più in basso nelle gerarchie del tecnico tedesco. L’ex Arsenal ha un contratto che lo vede legato ai ‘Reds’ sino al prossimo 2023 e attualmente percepisce un ingaggio sui 7 milioni di euro. Potrebbe essere stata la durata del suo contratto – oltre agli imminenti addii di Arturo Vidal e Matiàs Vecino – ad aver spinto i nerazzurri a farci un pensierino su, ma ora come ora, Oxlade-Chamberlain ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro.