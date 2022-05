La Juve torna all’assalto di Skriniar: ecco la mossa da parte dell’Inter

Skriniar nel mirino della Juve. Allegri lo valuta come futura alternativa a Chiellini e i nerazzurri cominciano ora a guardarsi le spalle

Da mesi finito al centro di qualche rumors di mercato, Milan Skriniar sta infatti continuando ad offrire sempre più prestazioni alla propria altezza, a tal punto che ora sono diversi i club che avrebbero iniziato a porlo in cima alla lista delle proprie preferenze. Tra questi c’è anche la Juventus, ma ad ora, l’Inter non ha benchè la minima intenzione di provare a disfarsi del giocatore.

Stando a quanto riportato infatti dalla testata giornalistica spagnola ‘Fichajes.com’ nella giornata di oggi, i bianconeri avrebbero nuovamente mosso i primi passi in casa Inter per Milan Skriniar con un’ipotetica offerta da 35-40 milioni di euro. Massimiliano Allegri stravede da un po’ di tempo per lui, a tal punto che l’avrebbe difatti chiesto a gran voce alla sua attuale dirigenza. Il tecnico livornese tiene attentamente d’occhio il profilo dello slovacco nel caso in cui Giorgio Chiellini dovesse seriamente appendere le scarpette al chiodo a fine stagione (ipotesi più probabile visto anche la sua ultima gara in programma con la Nazionale a ‘Wembley’ proprio contro l’Argentina). Non si può dire lo stesso della dirigenza nerazzurra, la quale, al momento non se la sente minimamente di voler trattare il proprio gioiello con Maurizio Arrivabene e i suoi.

Calciomercato Inter, la Juventus ci prova per Skriniar: la chiara mossa da parte dei nerazzurri

Dal momento che Milan Skriniar ha un contratto che lo vede legato ai nerazzurri sino al prossimo 2023, il piano della Juventus sarebbe quello di riuscire a portarlo in bianconero durante la prossima sessione di calciomercato estiva. Ora come ora però, l’Inter non ha la minima intenzione di provare a disfarsi del giocatore (tantomeno rendendolo alla ‘Vecchia Signora’). Salvo infatti l’arrivo di un’offerta shock, il difensore slovacco resterà nuovamente a Milano, ma l’obiettivo dichiarato da parte della dirigenza interista, non è altro che quello di riuscire a trovare l’intesa per il prolungamento di contratto del classe 1995. L’appunto resta dunque rimandato a fine stagione, ma si parla – ad ora – di un possibile accordo intorno ai 4,5 milioni di euro più bonus.