Juventus-Inter: Bastoni titolare, Dumfries in vantaggio su Darmian

Gli ultimi aggiornamenti sul probabile schieramento di Inzaghi per la finale di Coppa Italia di domani fra Juventus e Inter

Juventus e Inter sono arrivate al passo finale del lungo percorso compiuto in Coppa Italia che le porterà ad affrontarsi domani sera, ore 21 presso lo Stadio ‘Olimpico’ di Roma, per decretarne la vincitrice. Un potenziale trofeo da aggiungere in bacheca, nell’attesa di conoscere il prossimo Campione d’Italia.

Per l’occasione, Inzaghi dovrebbe confermare il rientro di Bastoni dal primo minuto. Nell’improbabile caso in cui preferisse tenerlo ancora a riposo, il posto da titolare andrebbe a D’Ambrosio o Dimarco come da abitudine. L’unico dubbio riguarda soltanto il ballottaggio tra Dumfries favorito su Darmian. Quindi Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko e Lautaro a completare gli undici di partenza.