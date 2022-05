Probabili formazioni Juve-Inter: dubbio in difesa per Inzaghi

Le probabili formazioni della finale di Coppa Italia Frecciarossa Juventus-Inter. Tutti i dubbi e le certezze di Inzaghi e Allegri

E’ tempo nuovamente di Coppa Italia Frecciarossa. Questa volta, a chiudere definitivamente il sipario, ci penserà direttamente Juventus–Inter, una gara che siamo sicuri regalerà come sempre grandi emozioni. Ecco tutte le possibili mosse da parte di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi.

Qualche dubbio di giornata per entrambi i tecnici, a partire proprio da Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino va verso la riconferma dell’undici titolare che si è visto nella finale di Supercoppa Italiana proprio contro la Juventus. Tra i pali, fiducia ancora una volta al capitano Samir Handanovic (una conferma quasi scontata la sua). Terzetto difensivo composto da: Skriniar, de Vrij e Bastoni, il quale resta – al momento – in dubbio ma proverà fino all’ultimo a stringere i denti. Centrocampo che resta invariato invece da quello visto l’ultima volta. Sull’out di sinistra resta quindi confermato a pieni voti Ivan Perisic. Di fianco a lui ci saranno i tre interni, ovvero: Calhanoglu, Barella e Brozovic, mentre il vero ballottaggio rimane quello tra Dumfries e Darmian. Coppia d’attacco formata da Dzeko e Lautaro. Qualche assenza di troppo invece per Max Allegri, il quale deve far fronte alle pesanti assenze di Chiesa, Mckennie e De Sciglio (assente per squalifica) e con Locatelli e Pellegrini che restano comunque in dubbio. Mentre, la vera e propria sorpresa, riguarda quella della possibile esclusione di Alvaro Morata dal 1′.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All.: Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: S.Inzaghi

ARBITRO: Valeri di Roma 2