Bastoni e non solo: le possibili mosse di Inzaghi per Cagliari

Le possibili mosse di Inzaghi verso la sfida contro il Cagliari. Le ultime da Appiano Gentile

Reduci dalla vittoria finale, ottenuta ai tempi supplementari di Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter di Simone Inzaghi volge nuovamente lo sguardo alla sfida di Serie A contro il Cagliari, in programma domenica prossima alle ore 20:45. Ecco cosa filtra ora da Appiano in merito alle possibili scelte da parte del tecnico piacentino.

Riflettori puntati solo ed esclusivamente sull’ultimo rush finale di campionato per quanto riguarda capitan Handanovic e i suoi. Infatti, nei giorni scorsi, gli attuali campioni d’Italia sono tornati agli ordini di mister Simone Inzaghi per poter preparare al meglio il match di domenica sera contro il Cagliari. Una sfida che potrebbe risultare cruciale per le sorti future dei nerazzurri, in quanto è la stessa ‘Beneamata’ a dover rincorrere i cugini rivali del Milan (ora come ora a +2). Cosa filtra ora da Appiano a proposito delle possibili scelte da parte del tecnico piacentino per la 37esima giornata di Serie A.

Le ultime da Appiano in vista della sfida contro il Cagliari: c’è anche il recupero di Bastoni

Sorride mister Simone Inzaghi, il quale – reduce da una Coppa Italia appena conquistata – riabbraccia a tutti gli effetti Alessandro Bastoni per la sfida contro la squadra di Alessandro Agostini. Il difensore classe 1999 ha infatti smaltito a tutti gli effetti il problema accusato nelle settimane scorse al polpaccio sinistro e torna a disposizione del tecnico piacentino per il penultimo match di campionato. Sull’out di destra invece dovrebbe vedersi nuovamente anche Dumfries dal 1′, mentre per l’attacco, l’ex tecnico della Lazio pensa al ritorno del tandem Correa–Lautaro.

LA PROBABILE DELL’INTER PER IL MATCH CONTRO IL CAGLIARI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All.: S.Inzaghi