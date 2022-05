Cagliari-Inter, i bookmakers danno per scontata la vittoria della squadra di Inzaghi

Cagliari-Inter, i bookmakers danno per scontata la vittoria della squadra di Simone Inzaghi e almeno un gol del calciatore argentino

La penultima giornata del campionato di serie A regala 10 partite dai pronostici, che anche se possono apparire scontati, potrebbero regalare tante sorprese. Ci sono gare, tra l’altro, che mettono di fronte formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposti. La partita che ne è un esempio lampante è proprio quella tra Cagliari e Inter, con la squadra di casa che lotta per salvarsi e i nerazzurri che sono in piena lotta scudetto con i cugini rossoneri. I bookmakers danno quasi per scontata la vittoria della squadra di Simone Inzaghi, infatti il segno 2 è quotato 1,37, il segno 1 è addirittura a 7,25 mentre il pareggio è a 5,25 quote Better. Nella gara di andata la squadra nerazzurra vinse 4-0 e Lautaro Martinez segnò due gol, quindi una sue rete è bancata 1,90, mentre il suo connazionale Joaquin Correa è a 2,85. L’eroe della finale di Coppa Italia e tra i migliori della stagione della squadra milanese Ivan Perisic, è dato a 2,80. Per quanto riguarda la squadra isolana il gol di Joao Pedro è bancato a 3,25 mentre una rete di Pavoletti o Keita Balde è quotata addirittura a 4,50.