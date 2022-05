L’Inter è avvertita: “Tanti club su di lui, puntiamo al benessere della squadra”

La dichiarazione che non apre ancora a nessuna trattativa di mercato per il difensore brasiliano, richiesto da numerose società fra cui l’Inter

L’Inter continua ad investire le proprie energie nei preparativi alle ultime due giornate di campionato, prima di riversarsi totalmente sulla sessione estiva di mercato sempre più vicina.

Fra le tante operazioni in attesa di essere chiuse sia in entrata che in uscita, resta in stand-by anche quella per il difensore brasiliano Gleison Bremer di proprietà del Torino. Proprio di recente il presidente granata Urbano Cairo ha confessato al giornalista Fabio Caressa qualche dettaglio sugli immediati movimenti di mercato: “Ci sono tantissimi club sulle tracce di Bremer e di altri giocatori. Noi siamo reduci da annate difficili, per cui dovremo essere bravi a sistemare un po’ i conti pur mantenendo una rosa di qualità. Vorremmo completarla con un equilibrio di giocatori giovani ed altri di esperienza”.

La situazione legata al futuro di Bremer potrebbe quindi sbrogliarsi non appena il Torino potrà dedicarsi con serenità ai bilanci societari e depennando quello che potrebbe essere un introito non indifferente ottenuto attraverso la sua cessione. L’Inter resta la pista principale.