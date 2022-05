L’Inter non dimentica De Paul: cosa scrivono in Spagna

De Paul nuovamente nel mirino dell’Inter. In Spagna ne sono certi e ora diventano molteplici i possibili scenari

Dal momento che in Spagna ne sono certi: è il caso di dire che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Proprio per questo, stando ad alcune fonti spagnole, l’Inter sarebbe finita nuovamente sulle tracce di Rodrigo De Paul e tutto ciò potrebbe infatti dare il via ad alcuni risvolti del tutto inaspettati.

Trasferitosi a Madrid nell’estate scorsa, l’avventura di Rodrigo De Paul vissuta – sino ad ora – alla corte di Diego Simeone è stata tutt’altro che entusiasmante. Il centrocampista de ‘La Albiceleste’ non è da qui stato in grado di ritagliarsi appieno un ruolo da protagonista nello scacchiere iniziale del tecnico argentino e per lui ora potrebbero infatti aprirsi scenari del tutto nuovi. Stando a quanto riportato da ‘Marca’ per l’appunto, il classe 1994 – come già accaduto in passato – sarebbe finito nuovamente nei radar della dirigenza dell’Inter e ora i nerazzurri pensano ad un suo possibile approdo a Milano.

Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono De Paul nel mirino: tutti i suoi numeri raccolti in questa stagione

Accostato vicinissimo all’Inter negli anni scorsi, Rodrigo De Paul ha da lì finito per approdare una volta per tutte all’Atletico Madrid durante l’estate scorsa. I ‘Colchoneros’ infatti, si sono presi il lusso di poter spendere la bellezza di 35 milioni di euro pur di portare l’argentino con se in Spagna. Ad oggi, i numeri raccolti dalla mezz’ala de ‘La Albiceleste’ dicono questo: 46 apparizioni complessive raccolte in stagione, condite tra l’altro da 3 reti e 2 assist. Proprio per questo, è tutt’altro escluso che il classe 1994 sia – al momento – certo della sua permanenza a Madrid e intanto diversi club incominciano a farci su un pensierino…a partire proprio dagli attuali campioni d’Italia.