Cagliari, Agostini: “Inter grande squadra, giocheremo al massimo”

Le parole del neo tecnico del Cagliari, Alessandro Agostini, alla vigilia del match contro l’Inter valevole per la trentasettesima giornata di Serie A

L’Inter sarà ospite domani allo stadio ‘Unipol Domus’ di Cagliari per confermare l’ottimo momento di forma e conquistare una vittoria, nella speranza che il Milan faccia un passo falso contro l’Atalanta. Al contrario, i padroni di casa dovranno lottare con tutte le loro forze per strappare punti utili al sogno della salvezza.

Ad aver trattato di questo importante obiettivo di fine stagione è stato Alessandro Agostini, ex calciatore ora tornato a Cagliari nelle vesti di allenatore dopo dieci anni, in conferenza stampa: “A livello psicologico ho visto una squadra diversa rispetto a come l’ho trovata il primo giorno. Sappiamo di giocarci il tutto per tutto agli sgoccioli del campionato, i ragazzi ne sono consapevoli e stanno dando il massimo. Domani dovremo fare lo stesso senza pensare ai risultati delle altre squadre in corsa”.

Cagliari-Inter, battaglia per obiettivi contrapposti

Il pensiero di dover affrontare proprio l’Inter, però, non spaventa Agostini: “Abbiamo la determinazione di chi non vuole mai mollare. L’Inter è una grande squadra, ma noi ci faremo trovare pronti. Avremo le nostre occasioni. Stiamo valutando diverse soluzioni, prenderemo delle decisioni domani al termine dell’ultimo allenamento di oggi”.