Carnevali: “Siamo molto contenti di quanto fatto e dobbiamo concludere nel modo migliore”

Inter, prima della gara con il Bologna aveva parlato il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali e le sue dichiarazioni saranno piaciute molto ai tifosi nerazzurri

Prima della gara con il Bologna, vinta 3-1 dal Sassuolo grazie alla doppietta di Scamacca e al gol di Berardi, inutile la rete su calcio di rigore di Orsolini nei minuti di recupero, aveva parlato il direttore sportivo del club nero-verde Giovanni Carnevali.

Il dirigente aveva dichiarato: “Una partita importante in cui dobbiamo far bene per dare continuità. Siamo molto contenti di quanto fatto e dobbiamo concludere nel modo migliore. Le due partite che mancano sono molto importanti“. Parole e musica, vedendo anche quello che è successo allo stadio Dall’Ara, per i tifosi nerazzurri, visto che la prossima gara della squadra emiliana è proprio con quella di Pioli, che si sta giocando lo Scudetto con quella di Inzaghi.

L’amministratore delegato ha poi risposto sul futuro di Maxime Lopez e anche in generale sui giocatori della rosa e ha spiegato: “L’obiettivo è mantenere la rosa più possibile vicina a quella di adesso”.