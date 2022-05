Scamacca: “La mia priorità è quella di affermarmi in Italia, poi il mercato è imprevedibile”

Inter, l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca ha parlato del suo futuro e ha dato speranza alle due squadre milanesi

Il calciatore del Sassuolo Gianluca Scamacca, è stato protagonista con una doppietta della vittoria del Sassuolo in casa del Bologna. Il giocatore, che settimana prossima sfiderà il Milan, è uno dei profili che piacciono molto, in vista del prossimo calciomercato estivo, ad entrambe le contendenti allo Scudetto.

L’attaccante, è stato intervistato da Sky Sport al termine dell’incontro e ha parlato del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni: “La mia priorità è quella di affermarmi in Italia, poi il mercato è imprevedibile. Quando ci sarà da decidere, prenderemo la decisione migliore”. Parole che sembrano dare buone possibilità ad entrambi i club milanesi ma non solo, visto che nella gara appena terminata il giocatore ha mostrato molte delle sue doti non solo in fase di finalizzazione.

Il calciatore comunque, con molta umiltà, ha anche spiegato quali sono le sue doti da affinare e migliorare e ha detto: “A volte perdo palloni semplici e devo stare più in area perché l’attaccante deve vivere dentro l’area. Ci sto lavorando anche grazie allo staff che mi aiuta e mi stimola”.