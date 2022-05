Zenga: “La squadra di Inzaghi glielo farà sudare, lo Scudetto”

Inter, l’ex portiere ed ora allenatore Walter Zenga è convinto che la squadra di Simone Inzaghi giocherà per vincere a Cagliari

E’ stato uno dei migliori portieri della squadra nerazzurra ed è inserito con Francesco Toldo, Julio Cesar e Gianluca Pagliuca, nella Hall of Fame dell’Inter per quanto riguarda gli estremi difensori. L’ex giocatore ed ora allenatore Walter Zenga, dal 1982 al 1994 in nerazzurro con uno score di 473 presenze, in attesa di una nuova panchina dopo l’esperienza al Cagliari nel 2020, era presente negli studi di Sky Sport come succede spesso per dare la sua opinione sul campionato italiano. Gli hanno chiesto un parere in merito alle gare che potrebbero dare il responso finale sulla lotta per lo Scudetto, o rimandare tutto all’ultima giornata e l’ex calciatore si è detto convinto di una cosa. Queste le sue parole: “L’Inter giocherà per vincere. Anche se il Milan dovesse vincere contro l’Atalanta i nerazzurri faranno di tutto lo stesso per prendere i tre punti a Cagliari. Glielo faranno sudare, lo Scudetto”. Il suo pensiero è anche quello di tutti i tifosi nerazzurri che si augurano che il risultato di Milan-Atalanta, non influenzi i ragazzi di Simone Inzaghi, ma che la squadra faccia il massimo per rimandare l’esito finale della serie A.