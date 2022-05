Gungodan sul tavolo dell’Inter: ecco tutti i dettagli della trattativa

Gundogan è ormai arrivato ai saluti col Manchester City e l’Inter incomincia ora a farci seriamente un pensierino

L’ultima di campionato è ormai alle porte e chiaramente, l’Inter, oltre a voler provare ad aver la meglio sino all’ultimo nei confronti nel Milan, prova quantomeno ad indirizzare un occhio verso la prossima sessione di calciomercato estiva.

Reduce dall’importante vittoria maturata alla ‘Sardegna Arena’ contro il Cagliari, l’Inter di Simone Inzaghi mette solo ed esclusivamente nel mirino l’ultima gara di campionato, in programma domenica prossima alle ore 18 contro la Sampdoria. Un’eventuale vittoria che potrebbe – nel caso – non soddisfare appieno i nerazzurri, i quali devono continuare a gettare un occhio sino all’ultimo sui cugini rivali del Milan (impegnati alla stessa ora contro il Sassuolo). Ma nonostante ciò, oltre a concentrarsi sul campo, Beppe Marotta e i suoi (come già ampiamente dimostrato in passato) continuano a monitorare qualsiasi situazione in ottica calciomercato e – arrivati a questo punto – spunta nuovamente fuori il nome di Ilkay Gundogan per la mediana nerazzurra in vista di giugno.

Calciomercato Inter, spunta fuori il nome di Gundogan per la mediana nerazzurra

Arrivato ai ferri corti col proprio club, l’avventura di Ilkay Gundogan a Manchester è già da considerare terminata. Difatti – stando a quanto riportato dal ‘Daily Mail’ – l’intera dirigenza dei ‘Citizens’ avrebbe dichiarato all’ex Borussia Dortmund di non essere intenzionata a rinnovare il contratto del giocatore stesso (in scadenza nel 2023) e di conseguenza avrebbe fatto presente al classe 90′ di potersi ritenere disponibile a qualsiasi altra trattativa con un nuovo club. Fatte tutte queste premesse, il centrocampista tedesco potrebbe finire difatti per essere proposto anche all’Inter. Non a caso, diversi anni fa, il profilo di Gundogan era una pista che garbava e non poco ai nerazzurri, i quali lo seguivano appunto con particolare attenzione, ma, arrivati a questo punto, resta anche da tenere in conto dell’età avanzata e del pesante ingaggio che si aggira ora come ora intorno ai 9 milioni di euro.