De Paul e l’approdo all’Inter: una certezza dalla Spagna

Tutto quello che c’è da sapere a proposito dell’eventuale trattativa che porterebbe De Paul all’Inter. L’Atletico Madrid non ci sta

Se n’è parlato tanto negli ultimi mesi in merito alla possibile trattativa che porterebbe eventualmente Rodrigo De Paul a vestire la maglia dell’Inter un giorno. Proprio a proposito di questo, emergono ora nuovi dettagli.

Approdato a Madrid durante l’estate scorsa, tutto si può dire, tranne che l’avventura di Rodrigo De Paul trascorsa all’Atletico Madrid sin qui sia stata più che emozionante. La mezz’ala de la ‘Albiceleste’ ha infatti raccolto sino a questo momento 47 presenze stagionali, totalizzando soltanto 3 gol e 2 assist. Nonostante quindi le numerose apparizioni, l’ex Udinese ad ora non è ancora riuscito a ritagliarsi un vero e proprio ruolo da protagonista nello scacchiere iniziale di Diego Simeone e proprio per questo – negli ultimi mesi – si sono sempre fatte più vive le insistenti voci di mercato che lo vedevano con un futuro lontano dai ‘Colchoneros’, ma emergono ora nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, dalla Spagna emergono nuovi dettagli in merito al futuro di De Paul

Stando a quanto riportato infatti da ‘Mundo Deportivo’, l’Atletico Madrid e Rodrigo De Paul vogliono a tutti gli effetti proseguire insieme in futuro. All’Inter piace ormai da tempo (tant’è che i nerazzurri fecero un serio tentativo quando era ancora all’Udinese) e proprio per questo ci sarebbe sotto l’idea di un possibile tentativo tramite prestito con diritto, ma, ad ora, il club e Simeone non intendono privarsene. Una piccola possibilità resta però quella di un suo possibile inserimento tramite l’eventuale offerta per Lautaro Martinez.