Con l’Inter è finita: “Posso solo dire che andrò via”

L’incredibile testimonianza rilasciata dal giocatore sui propri profili social. E ora non c’è davvero più alcun dubbio in merito alla sua non permanenza

Intervenuto direttamente sui propri social, questa volta, Arturo Vidal si è nuovamente reso protagonista di un altro episodio extra campo. Il cileno, ha infatti lanciato un sondaggio in prima persona tramite il proprio account Instagram e l’ha fatto sbilanciandosi sul proprio futuro.

“Flamengo o Colo Colo“?. Questa la domanda posta ai propri followers direttamente da Arturo Vidal via social. Un sondaggio che ha fatto parlare ed anche parecchio di sè, non tanto per il totale dei voti maturati al termine delle 24 ore (158.343 in favore del club brasiliano contro gli altri 150.346) se non per una frase postata dallo stesso classe ’87 in seguito. L’ex Juventus infatti, una volta conclusosi il quiz rivolto ai propri seguaci, ha difatti sentenziato: “L’unica cosa che posso dire è che da qui me ne vado”. Una frase con la quale il cileno si sarebbe sbilanciato e non poco a proposito del suo futuro. Ciò che è certo quindi, è il fatto che nonostante il ‘guerriero’ abbia un contratto che lo vede legato all’Inter sino al 2023, l’ex Bayern Monaco e Barcellona – tra tutte – terminerà anticipatamente la sua esperienza in nerazzurro (così come il suo connazionale Alexis Sanchez) con tanto di buonuscita.