Verde: “Motta è stato fenomenale, ma sono sedotto dal gioco dell’Inter”

Inter, Daniele Verde elogia il suo allenatore, la gestione del gruppo nerazzurro e la bella stagione del Milan

Il calciatore dello Spezia Daniele Verde, autore insieme alla sua squadra di una bella stagione, ha voluto dare il suo parere sulla sfida scudetto ai microfoni di ‘1 Station Radio’. Alla domanda se il Milan merita lo Scudetto ha dichiarato: “Quest’anno sì. Io sono sempre rimasto accecato da come ha giocato e come ha gestito il gruppo l’Inter. Non mi meraviglierei se dovessero vincerlo nuovamente loro. Però il Milan merita sicuramente per quanto ha espresso sul campo”.

Poi ha voluto fare un complimento al suo allenatore Thiago Motta e ha detto: “È stato fenomenale, si contano sulle dita delle mani le persone che ci credevano. Bisogna essere un tutt’uno quando si deve raggiungere un obiettivo, siamo stati un gruppo che ha pensato con una sola testa. Ci siamo tolti un sacco di soddisfazioni, non solo personali. Siamo partiti con il Covid, il mercato bloccato e l’improvviso cambio di allenatore, abbiamo passato un anno infernale calcisticamente parlando, Thiago è stato bravo a gestire tutte queste situazioni e noi lo abbiamo aiutato come gruppo. I risultati poi sono venuti”.