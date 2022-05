I tifosi implorano Perisic: “Resta Ivan, vogliamo la seconda stella con te”

Il sorprendente retroscena riservato quest’oggi ad Ivan Perisic nel mentre si trovava ad Appiano Gentile al termine della propria seduta d’allenamento

Protagonista di un rinnovo di contratto che non c’è al momento ancora stato assieme all’Inter, Ivan Perisic è da lì finito al centro di numerose trattative di mercato e tra queste ci sarebbe anche la Juventus di Massimiliano Allegri e ora, dopo il retroscena accaduto quest’oggi, il croato incomincia a guardarsi nuovamente intorno.

Gli ultimi rumors di mercato davano ormai per cosa fatta l’approdo di Ivan Perisic in bianconero, anche se questa cosa – al momento – non risulta minimamente alla redazione di InterLive.it, la quale ha spesso e volentieri ribadito la propria posizione in merito a ciò. Fatta tutta questa sorta di premesse, il croato è stato infatti intercettato quest’oggi – al termine della penultima seduta d’allenamento che anticipa Inter–Sampdoria – da una serie di tifosi nerazzurri, i quali gli hanno ribadito proprio a gran voce: “Resta, Ivan, resta. Vogliamo vincere la seconda stella con te” e il tutto sarebbe accaduto sotto le telecamere di ‘Sky Sport’.