Bookmakers: vittoria scontata per la squadra di Inzaghi contro la Sampdoria

Inter, per i bookmakers vittoria scontata contro la Sampdoria ma non basterà per vincere lo Scudetto

Domenica si disputeranno Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, due gare che valgono lo Scudetto. Naturalmente i bookmakers non potevano esimersi dal dare le loro quote, in primis per le due gare e poi sulla vittoria finale del campionato, mai così avvincente come non capitava da anni. La squadra di Simone Inzaghi è chiaramente favorita per la vittoria casalinga contro una Sampdoria che dovrà pure fare a meno di alcuni importanti giocatori come Caputo e Sensi. La Better ha quotato la vittoria nerazzurra a 1,12, il pareggio a 8,50 e il 2 addirittura a 20. Per quanto riguarda la sfida del Mapei Stadium la vittoria della squadra di Dionisi è data a 6,50 il pareggio 4,85 e il 2 a 1,45. Per quanto riguarda i possibili marcatori delle due gare, per i nerazzurri il gol di Lautaro Martinez è scontato visto che è dato a 1,55 poi Edin Dzeko a 1,72. Per quanto riguarda la partita di Reggio Emilia, anche qui sono gli attaccanti ad essere favoriti con il gol di Ibrahimovic dato a 1,85 e quello di Giroud a 2,05.

Infine la quota per la lotta scudetto vede chiaramente favorita la formazione di Stefano Pioli che è data a 1,12, contro il 6,50 data a quella di Simone Inzaghi.