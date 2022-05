Probabili formazioni Inter-Samp: dubbio in attacco (e non solo) per Inzaghi

Le probabili formazioni che i due tecnici di Inter e Sampdoria manderanno in campo per la 38esima di Serie A

Reduci dall’ultima vittoria maturata in campionato contro il Cagliari, Simone Inzaghi e i suoi mettono unicamente nel mirino l’ultima uscita stagionale e ad attendergli questa volta ci sarà proprio la Sampdoria.

Arrivati a questo punto, l’Inter ha una sola parola che risuona nella propria mente: vincere. E’ questo quello che il tecnico piacentino e i suoi devono fare (a differenza dei blucerchiati che ormai non hanno più nulla da chiedere a questo campionato) pur di sperare sino all’ultimo in un inaspettato passo falso da parte del Milan contro il Sassuolo. A proposito di ciò, restano diversi i dubbi di giornata, a partire proprio da quelli ai quali si trova difronte ora Simone Inzaghi. In porta fiducia ancora una volta al capitano Samir Handanovic (e non potrebbe essere altrimenti) mentre in difesa – assieme a Skriniar e de Vrij – dovrebbe esserci la conferma di Alessandro Bastoni dal 1′. Il dubbio riguarda il centrocampo e non solo, in quanto resta più che vivo il ballottaggio sulla destra tra Darmian e Dumfries (al momento resta lui il favorito) a differenza di Ivan Perisic (che ora come ora è certo della propria titolarità). Confermati anche i tre interni, ovvero Barella, Calhanoglu e Brozovic. Occhio anche alla sorpresa che riguarda l’attacco: ad affiancare un insostituibile Lautaro Martinez quindi – salvo cambiamenti dell’ultim’ora – toccherà infatti questa volta al ‘Tucu’ Correa. D’altra parte, Roberto Gagliardini non sarà della partita, poichè alle prese con un fastidio accusato nei giorni scorsi. Da segnalare un solo cambio – al momento – invece per Marco Giampaolo (quello di Colley assente per squalifica) rispetto all’ultima gara disputata contro la Fiorentina e vinta per 4-1.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SAMPDORIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All.: S.Inzaghi

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Quagliarella. All Giampaolo