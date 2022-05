Termina il vertice Inzaghi-Zhang, intanto arriva Onana

Il futuro portiere dell’Inter fa il suo arrivo alla sede di Viale della Liberazione dove intanto Inzaghi ha avuto un colloquio con il presidente Zhang

Il tecnico Simone Inzaghi aveva anticipato negli scorsi giorni che nella settimana entrante si sarebbero susseguiti una serie di incontri valutativi con la dirigenza dell’Inter, capeggiata da Zhang, per rimarcare gli obiettivi della prossima stagione.

Come volevasi dimostrare, ieri c’è stato un primo colloquio con l’entourage di Perisic per delineare le condizioni del probabile rinnovo di contratto in nerazzurro; oggi invece è stato lo stesso Inzaghi a presentarsi in sede di Viale della Liberazione. All’ordine del giorno si ipotizza ci siano soprattutto le future scelte di mercato che andranno a comporre il nuovo organico.

E a proposito di organico, nel mentre è giunto in sede anche il futuro portiere dell’Inter, André Onana. Il camerunense potrebbe aver fatto conoscenza per la prima volta della presidenza nerazzurra. La sua firma dovrebbe arrivare a luglio.