Bellinazzo: “Steven Zhang ha voglia di portare avanti il progetto”

Inter, il noto giornalista economico-sportivo Marco Bellinazzo ha spiegato la situazione sia di Suning che di Zhang

In vista del prossimo calciomercato, i tifosi nerazzurri continuano ad essere preoccupati e temono di vedere partire, come è successo la scorsa stagione, uno o più titolari della squadra. In merito a questa situazione e soprattutto a quella di Suning, è intervenuto su Radio 24 durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’ il noto giornalista economico-sportivo Marco Bellinazzo, per spiegare la situazione dopo il primo vertice tra la società e il tecnico Simone Inzaghi che si è svolto ieri. Queste le sue parole in merito: “L’indicazione è che Suning sta un po’ meglio ma non benissimo. Dopo aver iniettato risorse per più di 600 milioni nell‘Inter fino a due anni fa, ora ha scelto una linea diversa, obbligata dalla situazione in Cina. Ma Steven Zhang ha voglia di portare avanti il progetto, anche se si dovrà trovare un equilibrio economico. Quindi si cercheranno determinate occasioni per ottenere una buona plusvalenza, poi l’Inter ha anche margini per risparmiare: basti pensare alle partenze di Alexis Sanchez e Arturo Vidal“.