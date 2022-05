Platini: “La Juventus è stata molto simpatica e intelligente a lasciar vincere anche gli altri”

Inter, Michel Platini in maniera molto sarcastica ha commentato il fatto che la sua ex squadra sia rimasta con zero titoli

Il campionato e la stagione sono terminate e hanno visto Milano vincere tutti i trofei con entrambe le squadre. Il Milan ha vinto il campionato mentre l’Inter la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, lasciando a bocca asciutta la Juventus. La squadra torinese lo scorso anno con Pirlo in panchina non vinse il campionato, ma ottenne lo stesso risultato dei nerazzurri vincendo le due coppe nazionali. Dala stagione 2011/12 la squadra bianconera è rimasta sempre al vertice con 9 scudetti vinti consecutivamente e appunto le due coppe della scorsa stagione, mentre in questa ultima è rimasta con zeru tituli come direbbe l’allenatore della Roma José Mourinho. A difesa della sua ex squadra, ha dato il suo parere un ex bianconero. Il presidente della Uefa Michel Platini ha infatti, in maniera molto ironica, commentato questo particolare momento della formazione torinese. Queste le sue parole: “La Juventus è stata molto simpatica a lasciar vincere anche gli altri, non poteva vincere sempre per dieci anni. E’ stata molto intelligente“.