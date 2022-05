Vieri: “Il prossimo anno ci sarà anche la Juventus e saranno 4 squadre a lottare per il tricolore”

Il campionato di serie A è terminato da pochi giorni e i commenti positivi sul bellissimo torneo appena finito, che ha visto tornare nuovamente a sfidarsi per il titolo le due squadre milanesi non si sono fatti attendere. Nel campionato precedente la squadra allora allenata da Antonio Conte non aveva dato scampo alla formazione di Stefano Pioli e, con quasi un mese di anticipo, si era laureata campione d’Italia. Nella stagione appena terminata le due squadre milanesi si sono giocate il titolo fino all’ultima giornata e alla fine c’è stata la rivincita della squadra di Pioli su quella allenata da Simone Inzaghi. In ogni caso i nerazzurri si possono consolare con la vittoria della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia.

Non poteva mancare l’opinione dell’ex attaccante Christian Vieri che era presente all’evento che si è svolto in America e precisamente a New York, ‘Calcio is back’, patrocinato proprio dalla Lega di Serie A. Queste le sue parole: “E’ stato un campionato meraviglioso, il più bello degli ultimi 10/12 anni. E’ stato emozionante fino all’ultimo secondo per scudetto e salvezza. Il prossimo anno ci sarà anche la Juventus e saranno 4 squadre a lottare per il tricolore”.