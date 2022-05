Attesa (con fiducia) per la risposta di Perisic: ‘pericolo’ Conte

Lo scorso febbraio vi abbiamo anticipato dell’interesse e dell’offerta del Tottenham per Ivan Perisic, ancora in scadenza a giugno

Non solo Bastoni, il Tottenham di Antonio Conte ha messo gli occhi su un altro big dell’Inter: Ivan Perisic, come già anticipato da Interlive.it lo scorso febbraio.

Stando a ‘Tuttosport’ il club inglese fresco di qualificazione alla prossima Champions potrebbe tentare l’esterno croato facendo saltare del tutto il rinnovo del contratto ancora in scadenza a giugno. Dall’Inter filtra comunque ancora grande ottimismo in merito, come scritto da Interlive.it i nerazzurri hanno alzato l’offerta sfondando il muro dei 5 milioni con sostanziosi bonus non tutti però facilmente raggiungibili.

Tra oggi e domani è attesa la risposta definitiva del classe ’89, che ha chiuso la stagione rimediando una distrazione al gemello della gamba destra.