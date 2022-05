In sede per la firma: post d’addio su Instagram

Il portiere ha salutato l’ormai ex club con un post speciale sul suo profilo Instagram, è pronto per la nuova avventura italiana

Con un palmares da fare invidia a molti e con tanti altri potenziali trofei da poter aggiungere ancora, il portiere André Onana lascerà a breve l’Ajax dopo sette anni di indiscussa crescita personale.

Con questo messaggio in un post su Instagram ha salutato gli ormai ex tifosi: “È stato un bel viaggio lungo sette anni. Sono arrivato ad Amsterdam con le speranze di un bambino, con il desiderio di dare tutto per questo storico club. Ora lo lascio da uomo, con la soddisfazione di aver dato davvero tutto per la maglia dal primo all’ultimo giorno. Ho sofferto e pianto, ma anche vissuto momenti magici. Non potrò più fare salvataggi per voi, ma il mio cuore resterà sempre qui. Un grazie speciale a tutti coloro che mi hanno supportato e incoraggiato. È stato un onore far parte della storia dell’Ajax. Non so se sono stato il migliore, ma ho sempre fatto del mio meglio”.

Il post è stato quindi corredato di una serie di scatti iconici, fissati nella memoria del calciatore e di quanti ne hanno assaporato le gesta.

Dal saluto all’arrivo, Onana scrive un nuovo capitolo

Il portere Onana ha già fatto il suo primo salto in sede di Viale della Liberazione per conoscere più da vicino la realtà dirigenziale dell’Inter, con cui è in procinto di firmare il contratto. Non resta dunque che attendere lo svolgimento delle visite mediche, prima di vederlo vestire la maglia nerazzurra da qui ai prossimi anni.