Non solo Juve, è suggestione Inter per il fuoriclasse di Serie A

Col prolungamento di contratto in stallo, la Juventus potrebbe essere la favorita sul difensore centrale ma anche Inter e Roma hanno chiesto informazioni

La Juventus sta sapientemente architettando tutte le mosse necessarie per far sia che la stagione passata venga archiviata. Il ricambio generazionale è certamente necessario, ma assicurare ai giovani talenti l’esperienza è un elemento imprescindibile della politica di ogni grande realtà calcistica dalle aspirazioni internazionali.

Ed infatti, il rinnovamento parte dalla difesa con l’addio di Chiellini e la ricerca di un altro pezzo pregiato che possa prenderne il posto. L’indiziato principale, oltre ai vari Milenkovic, Igor e Gabriel, è Kalidou Koulibaly di contratto col Napoli fino al 2023. Finora De Laurentiis non ha mostrato segnali di apertura con il calciatore per un eventuale prolungamento dei rapporti, anzi ha reso noto il fatto di voler ridurre il monte ingaggi dell’organico di un abbondante 30%. La Juventus potrebbe quindi avere grandi chance di successo in quello che sarebbe un colpo di lusso, per circa 35 milioni di euro.

A fare la fila dietro al roccioso difensore centrale, tuttavia, ci sono tantissimi altri club del calibro di Barcellona, PSG ed addirittura i coraggiosi dell’Aston Villa. Come fanalini di coda, avrebbero chiesto informazioni anche Inter e Roma.

Calciomercato, Inter si interessa a Koulibaly ma c’è distanza

L’interessamento dell’Inter per Koulibaly non è sinonimo di contatto o trattativa avviata. Anzi, da quel punto di vista la dirigenza nerazzurra potrebbe non muoversi mai. Almeno per il vicino futuro. Tutt’al più si potrebbe attendere realmente la scadenza di contratto nel 2023 per strapparlo a parametro zero, ma resta comunque una pista difficilissima da poter percorrere. Le concorrenti sono forti e decise.