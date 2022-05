Agente in sede Inter: triplo addio da 40 milioni di euro

In tre dicono addio all’Inter. L’agente si trova già in sede per poterne discutere e ora si tratta soltanto di trovare un’ulteriore sistemazione

E’ tempo di bilanci e non soltanto in casa nerazzurra. Difatti, reduci dall’aver conquistato una Supercoppa e una Coppa Italia, l’Inter è già a lavoro per poter piazzare quanto prima i propri esuberi ed è proprio a proposito di questo che in tre potrebbero dire addio da un momento all’altro.

Oltre ai già noti: Arturo Vidal e Alexis Sanchez…anche Andrea Pinamonti, Valentino Lazaro e Dalbert Henrique potrebbero salutare a tutti gli effetti l’Inter da un momento all’altro. A dimostrazione di ciò infatti, in tanti hanno cercato insistentemente i nerazzurri per poter parlare a proposito del classe ’99 e non a caso – dopo aver messo a segno quindi ben 13 reti e 1 assist in 36 totali apparizioni complessive in Serie A – il centravanti ‘made in Italy’ è diventato oggetto di desiderio di molti club e tra questi c’è anche e soprattutto l’Eintracht Francoforte. Ecco tutti i possibili scenari riguardanti sia l’ex Genoa, ma anche gli altri due terzini di attuale proprietà nerazzurra.

Calciomercato Inter, sirene estere in arrivo per: Lazaro, Pinamonti e Dalbert: Petralito lavora al tutto

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, proprio nella giornata di ieri, c’è stato un incontro nella sede dell’Inter tra l’agente Petralito e l’intera dirigenza nerazzurra. Non a caso, lo stesso Petralito lavora da tempo con numerosi club tedeschi e a dirla tutta, è lo stesso agente che può vantare di avere dalla propria parte un rapporto più che consolidato con Marotta e soci. Proprio per questo preciso motivo, gli è stato chiesto a lui stesso in prima persona di poter provare a trovare una sistemazione più che consona ad alcuni degli esuberi di proprietà della ‘Beneamata’. Tra questi, rientrano i nomi di: Valentino Lazaro – ora come ora di rientro dal prestito al Benfica e recentemente accostato all’Atalanta – Dalbert Henrique e Andrea Pinamonti; per il quale si è registrato – nelle scorse settimane – il forte interesse da parte dell’Eintracht Francoforte. Sebbene il centravanti ‘made in Italy – vanti dalla propria parte una valutazione intorno ai 20-25 milioni, non si può di certo dire lo stesso del classe ’96, il quale ha un valore che si aggira intorno ai 6-8 milioni di euro; senza dimenticarci dell’ex Fiorentina che ha anche lui una valutazione simile a questa.