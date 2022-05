Inter in ansia, out un attaccante in Nazionale: ha già lasciato il ritiro

Out un centravanti di proprietà dell’Inter con la propria nazionale. I nerazzurri restano ora in ansia

E’ tempo di nazionali e questa volta, ad attendere i nerazzurri e non soltanto, saranno i prossimi impegni di Nations League. Tanti i giocatori dell’Inter che difatti hanno dovuto rispondere presente alla chiamata di ogni singolo loro ct e tra questi c’è anche un attaccante di proprietà della ‘Beneamata’ che è prossimo a lasciare il ritiro.

Reduce dall’abbandono del ritiro (sempre che non l’abbia già fatto nelle ultime ore) Andrea Pinamonti ha dovuto quindi dare forfait alla chiamata del ct Roberto Mancini. Difatti, i motivi di questa decisione non sono ancora del tutto chiari, ma ciò che è certo, è che sia il centravanti classe ’99 che Domenico Berardi non potranno prendere parte ai prossimi impegni di Nations League con propria Nazionale – poichè indisponibili e di conseguenza faranno ritorno al proprio club di appartenenza – e tra questi vi è inclusa anche la finalissima di Wembley, in programma contro l’Argentina il prossimo 1 giugno.