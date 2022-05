Interlive | Nessuna asta: Bremer sarà un giocatore dell’Inter

Torino consapevole: dovrà trovare un accordo con l’Inter per Bremer

Bremer sarà un giocatore dell’Inter. Le informazioni in possesso di Interlive.it danno per certo il passaggio del difensore brasiliano alla corte di Inzaghi. Con lui c’è da tempo un accordo totale per i prossimi cinque anni, nessuno spazio dunque all’ingresso in scena eventualmente di Juventus e Milan o di club stranieri. Nessuna possibilità di aste. Certo, se poi domattina arrivassero Real o City, tanto per citare due società top al mondo, lo scenario magari muterebbe, ma oggi la situazione è tutta pro Inter. Bremer ha rinnovato col Torino fino a giugno 2024 accordandosi con Cairo – forse anche in forma scritta, seppur sull’esistenza di una clausola non abbiamo avuto conferme – per una cessione a prezzo ‘ragionevole’ ai nerazzurri. I granata ne sono consapevoli e per questo in qualche modo – con una contropartita, per esempio – troveranno un accordo con Marotta e soci. 25-30 milioni, la base economica dell’operazione poggia su queste cifre.